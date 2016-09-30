Ромен Барде: "Болезни, которые лечат запрещенными веществами, можно вылечить и законным путем"

Французский велогонщик Ромен Барде считает, что ВАДА необходимо реформировать систему контроля выдачи терапевтических исключений (TUE). Француз из команды AG2R обеспокоен внушительным списком спортсменов, которые используют TUE для легального применения запрещенных веществ.

– Руководство должно занять твердую позицию, – цитирует AFP Барде. – Почему бы не создать орган независимого мониторинга TUE? Почему не создать медицинский центр при ВАДА, где все спортсмены проходили бы обследование у независимых экспертов? Нужно больше контроля. Ведь многие болезни, которые лечатся запрещенными веществами, при должном подходе можно вылечить и вполне законными средствами. Надеюсь, без реакции все это не останется.