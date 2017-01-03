Призер Олимпиады-2008 Колобнев завершил карьеру

Российский велогонщик Александр Колобнев объявил о завершении карьеры, сообщает "Р-Спорт". Свой первый контракт Колобнев заключил в 2002 году с командой Acqua & Sapone. В дальнейшем он выступал за Domina Vacanze, Rabobank, CSC, Saxo Bank. С 2010 по 2015 год Колобнев выступал за "Катюшу", затем взял перерыв в карьере, но вернулся и провел свой последний сезон в велоспорте в российской команде "Газпром-Русвело". На Олимпиаде-2008 он завоевал бронзу в групповой гонке, дважды был призером чемпионата мира в этой же дисциплине.

- Все спортсмены тяжело переживают окончание карьеры, - цитирует "Р-Спорт" Колобнева. - Все. Момент принятия решения неизбежен. Это пытка. Тот, кто говорит, что все это нормальный процесс, безболезненный, с переключением своей жизни, например, только на семью - все же, лукавит. Как оказалось, все это очень тяжело психологически.

Суммируя все эмоции и ощущения, могу сказать, что покидая профессиональный спорт, я чувствую огромное желание самореализации в нормальной жизни, где буду использовать свой многолетний опыт и практические знания.