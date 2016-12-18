Презентация российской команды "Газпром-Русвело" прошла в Италии

Презентация российской велокоманды "Газпром-Русвело" прошла в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарда. На церемонии был назван состав, который будет выступать в сезоне 2017 года. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов на мероприятии заявил, что команда является основой для олимпийской сборной России.

- Команда прекрасная, вижу в ней потенциал, она сбалансированная, есть и молодые, и опытные, эта команда - основа сборной России, - цитирует ТАСС Екимова. - Этот состав плюс пять человек из "Катюши" - те россияне, которые готовятся к Токио-2020. Моя задача как президента создать скамейку запасных, чтобы процесс шел вперед, команды должны развиваться, если через два года удастся сделать команду молодых запасных, я буду понимать, что моя задача выполнена.

Во время презентации был оглашен полный состав команды на 2017 год. Это Артем Ныч, Ильдар Арсланов, Айдар Закарин, Кирилл Свешников, Алексей Рыбалкин, Артур Ершов, Игорь Боев, Сергей Николаев, Андрей Соломенников, Артем Овечкин, Николай Трусов, Дмитрий Козончук, Евгений Шалунов, Иван Ровный, Иван Савицкий, Павел Брутт, Александр Порсев, Алексей Цатевич, Роман Майкин, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Сергей Лагутин и Антон Воробьев.