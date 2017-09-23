Последней велогонкой Забелинской в сезоне-2017 станет "разделка" во Франции

Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская сообщила, что до конца сезона намерена выступить на международных соревнованиях во Франции в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Забелинская получила травму руки в мае на гонке в Китае, но решила завершить сезон, а потом заняться этой травмой. В субботу она закончила выступление на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Бергене. Соревнования в индивидуальной гонке Chrono des Nations пройдут 15 октября во Франции. Забелинская осталась вне борьбы за медали на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Норвегии.

- Я еще планирую проехать "разделку" в октябре во Франции. Возможно, потом займусь рукой, - цитирует "Р-Спорт" Забелинскую. - Если говорить о самочувствии, я не ожидала, что в Норвегии может "накрыть" акклиматизация... К сегодняшнему дню только более или менее пришла в себя.