Порсев упал за 100 м до финиша на чемпионате Европы

Капитан сборной России Александр Порсев выбыл из борьбы за медали в групповой гонке на чемпионате Европы из-за падения, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на главного тренера команды Иракли Абрамяна.

Победу в гонке одержал Александр Кристофф из Норвегии.

- Я хочу сказать, что ребята хорошо проявили себя в этой гонке, боролись, - цитирует "Р-Спорт" Абрамяна. - В группе лидеров за три километра до финиша был и Трусов, попробовал, но их настигла группа. В самой группе была хорошая позиция у Порсева, но падение за 100 метров до финиша выбило его из борьбы за медали. Серьезных повреждений он не получил, только ожоги из-за падения об асфальт.

У нас сегодня были проколы, у Порсева, в том числе. В "андеровской" гонке было проколов семь только у нашей команды, а вообще было большое количество проколов у всех сборных. Там есть мелкие камушки на трассе, организаторы мыли дорогу, но очевидно это не помогло.