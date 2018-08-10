Победитель "Тур де Франс", недавно напавший на Тиля Швайгера, арестован за нападение на проститутку

Победитель "Тур де Франс"-1997 немец Ян Ульрих был арестован полицией Франкфурта за нападение на проститутку, информирует Spiegel. Девушка обратилась в администрацию отеля за помощью.

Напомним, что недавно Ульрих попал в другую неприятную историю. Он был арестован на Мальорке за то, что вторгся с метлой на участок известного актера Тиля Швайгера.

44-летний Ульрайх помимо "Тур де Франс" также выигрывал "Вуэльту". На Олимпийских играх в Сиднее-2000 он завоевал золотую медаль в командной гонке. Кроме того, он трижды становился чемпионом мира.

Ульрих по окончании карьеры не раз имел проблемы с законом. В мае 2015 года он попал в крупную аварию и был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде.