Победитель "Джиро д'Италия"-2011 погиб в ДТП

Победитель "Джиро д'Италия"-2011 Микеле Скарпони трагически погиб в возрасте 37 лет. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский велогонщик сегодня утром попал под грузовик во время тренировки. "Скорая помощь" оперативно подоспела на место происшествия, свидетелем которого стали десятки автомобилистов, но спортсмен умер мгновенно, и реанимация была бесполезна.

Стоит отметить, что в понедельник, 17 апреля, Скарпони стал победителем 1-го этапа Альпийского тура-2017. В итоговом протоколе гонки он стал 4-м.