Пестльбергер выиграл первый этап "Джиро-д'Италия"-2017

Австриец Лукас Пестльбергер из команды Bora-Hansgrohe стал победителем первого этапа (206 км) сотой веломногодневки "Джиро-д’Италия"-2017. Для 25-летнего гонщика этот успех стал первым в рамках гранд-тура.

Пестльбергеру удалось уйти в отрыв перед самым финишем. Второе место занял австралиец Калеб Эван (Orica-Scott), третьим был немец Андре Грайпель (Lotto-Soudal). В таком порядке они расположены в общем зачете.

В генеральной классификации замыкает четверку с восьмисекундным отставанием россиянин Павел Брутт из команды "Газпром-Русвело". Еще один россиянин Вячеслав Кузнецов из "Катюши" располагается на 15-м месте.