Отец велогонщика Сивакова заверил, что сын будет выступать за Россию

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый заявил, что отец велогонщика Павла Сивакова заверил его в том, что сын будет выступать под российским флагом.

Ранее спортсмен сообщил о том, что в 2018 году получит паспорт гражданина Франции и пока не знает, за какую сборную будет выступать в будущем.

– Я пока не говорил с Пашей, но его отец заверил меня в том, что сын будет выступать за Россию, – приводит "Р-Спорт" слова Кучерявого. – С самим Пашей обсудим это на чемпионате мира в Бергене.

Напомним, что 20-летний россиянин включен в состав сборной России на чемпионат мира по велоспорту на шоссе, который пройдет в Бергене 17 – 24 сентября.

