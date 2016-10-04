Олег Тиньков: "Я не люблю Контадора, и почти вся команда его не любит"

Владелец команды "Тинькофф" Олег Тиньков раскритиковал своего гонщика Альберто Контадора. Нынешний сезон – последний для команды "Тинькофф", а испанский гонщик уже объявил, что продолжит карьеру в Trek-Segafredo.
– СМИ никогда не поднимали тему моих отношений с Контадором, – цитирует Cycling News Тинькова. – На самом деле у меня с ним нет отношений. Я уважаю его как гонщика за его достижения. Но как человека я его не люблю. Даже большая часть членов команды его недолюбливает. Он заканчивает у нас карьеру, испортив отношения почти со всеми, кроме своей маленькой испанской группки.
Менеджерам его новой команды нужно быть осторожными. Этот человек может внести хаос в команду. Я предупреждаю об этом Trek. Думаю, Альберто вообще следует завершить карьеру, потому что он уже не так силен. Моя команда уходит на пике. И он должен остановиться. Иначе будет выглядеть глупо. В следующем году он будет бороться за место в двадцатке. Не думаю, что он когда-либо выиграет гонку Мирового тура.
Почему я зол? Потому что мы не выиграли Мировой тур. Поскольку он то болел, то падал. Он не участвовал в "Туре Ломбардии". За такие деньги, которые он зарабатывает, стыдно так себя вести. Вальверде три дня назад болел, а потом боролся в Ломбардии. Вот где класс. Контадор не приглашен на заключительную вечеринку команды. Я ему сказал, что он болеет, поэтому пусть остается дома. Если болеет, пусть не заражает других. Команде будет лучше без него, поскольку он постоянно несет грусть, не пьет шампанское, вечно осторожничает в еде.
Sandberg
Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен ---------- Хоть и оффтоп, но +. Полностью согласен, в сравнении познается истина
22:11
Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен
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21:22
Kairat Alimovich
тинька это быдло из подворотни. продукт воровской системы.
20:55