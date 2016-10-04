Олег Тиньков: "UCI не умеет управлять профессиональным велоспортом"

Владелец команды "Тинькофф" Олег Тиньков признался, что у него расставание с профессиональным велоспортом вызвало смешанные чувства. Нынешний сезон стал последним для его команды в Мировом туре.

– Я объявил о своем решении еще в прошлом декабре, – цитирует Cycling News Тинькова. – Поэтому был готов к наступлению этого дня. Весь сезон был процессом завершения моих связей с профессиональным велоспортом. "Тур де Франс" был эмоциональным, потому что я знал: это моя последняя гонка. Чувствовал себя гонщиком, который заканчивает длительную карьеру. Честно говоря, у меня нет сожалений. В этом спорте царит беспорядок. Будущее Мирового тура неясно. Принимались нелогичные решения. Если бы не спорные решения на "Вуэльте Испании", мы могли бы выиграть весь Мировой тур.

Я не вижу никакого смысла в управлении UCI профессиональным спортом. Права на Мировой тур должны быть проданы тем, кто в этом разбирается. Тур должен стать чем-то наподобие НБА, за его просмотр должны платить деньги. Во многих странах велоспорт очень популярен. Миллионы людей любят велоспорт. База болельщиков не исчезнет, просто они вынуждены будут немного платить. Это всем пойдет на пользу. Речь о создании бизнес-модели, которая работает. Сами гонки будет приятнее смотреть, команды станут богаче, увереннее в себе, смогут выживать.