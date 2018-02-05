Обвиненный в допинге Фрум начнет сезон 14 февраля

Велогонщик Крис Фрум из команды Sky, сдавший положительный допинг-тест, начнет сезон 14 февраля. Он примет участие в многодневке "Вуэльта Андалусии", которая пройдет с 14 по 18 февраля в Испании, сообщает официальный сайт команды Sky.

– Я уверен, что мы сможем разобраться в том, что произошло. Я и команда много работаем, чтобы сделать это. Никто больше меня не хочет двигаться вперед как можно быстрее, – сказал Фрум.

Ранее 32-летний спортсмен был обвинен в нарушении антидопинговых правил. В пробе британца, взятой во время победной для него "Вуэльты"-2017, обнаружена повышенная концентрация сальбутамола. Позже в Team Sky пояснили, что у Фрума был острый приступ астмы и он использовал увеличенную дозировку сальбутамола перед допинг-тестом, однако она также не превышала допустимую норму.