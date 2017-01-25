Наиро Кинтана: "Хочу выиграть "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс" в этом году"

Победитель "Джиро д’Италия" и призер "Тур де Франс" Наиро Кинтана рассчитывает на победу в этих гонках в нынешнем году. Колумбиец отметил, что не будет жертвовать одной из этих веломногодневок ради другой.

– Мы приняли решение выступить на обеих гонках, – цитирует AFP Кинтану. – "Джиро" исполняется сто лет, поэтому гонка будет важна. А "Тур де Франс" всегда у нас в приоритете. Надеюсь, на сто процентов выложусь в обеих многодневках. Этот вызов очень мотивирует мою команду. Если все получится, это будет большой подвиг. Постараемся использовать опыт прошлых лет и готовиться спокойно, без рывков, чтобы сохранить форму.