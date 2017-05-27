Максим Бельков: "На 20-м этапе "Джиро" не хватило везения"

Гонщик команды "Катюша" Максим Бельков считает, что его команде помешали проколы поддержать до финиша 20-го этапа "Джиро-д’Италия"-2017 лидера команды Ильнура Закарина. Он финишировал вторым, уступив в финальном рывке французу Тибо Пино.

– Задачи были выполнены все, но не хватило везения. Нужно было быть в отрыве, чтобы потом быть с Ильнуром на верхушке горы, – цитирует "Р-Спорт" Белькова. – Когда меня догнала группа с Ильнуром, я прокололся, заднее колесо. Поэтому замена колеса заняла больше драгоценных секунд, чем обычно, и вернуться к ним уже было невозможно.

Также перед началом горы прокололся Роберт Кизерловски, который оставался с Ильнуром последним. Он вернулся к Ильнуру, но потратил слишком много сил, чтобы поддерживать его во время атак.

На протяжении "Джиро" справлялся с задачами, был здоров, поэтому всегда была уверенность в своих силах. Гонка – включился, после гонки – выключился, в таком режиме ее и провел.