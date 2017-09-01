Максим Бельков: "Думаю, что организаторы "Вуэльты" должны усилить меры безопасности"

Российский гонщик команды "Катюша-Альпецин" Максим Бельков надеется, что организаторы "Вуэльты Испании" повысят безопасность гонок. На 12-м этапе веломногодневки один из болельщиков атаковал Белькова, столкнув его с трассы.

– В плане здоровья со мной все нормально, просто это все произошло неожиданно, я был в шоке. Думаю, что организаторы должны усилить меры по предотвращению таких инцидентов, – цитирует ТАСС Белькова, который финишировал 94-м. – Там был полицейский, но у нас такой открытый спорт, что нельзя все предвидеть.

Моя работа была выполнена до определенного участка, и потом можно было просто спокойно ехать, экономя силы.