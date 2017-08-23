Гонщик команды "Астана" Алексей Луценко выиграл пятый этап "Вуэльты Испании"-2017. Это первая победа в рамках гранд-тура для спортсмена из Казахстана. Он ушел в отрыв на 30-м километре и одержал уверенную победу. Лучшим из россиян на 175-километровом этапе стал Матвей Мамыкин из "Катюши-Альпецин", он показал девятый результат.

Лидером общего зачета остается британский гонщик команды Sky Крис Фрум.

"Вуэльта". 5-й этап. Беникассим – Алькосебре, 175,7 км. 1. Луценко (Казахстан, "Астана") – 4:24.58. 2. Кудус (Эритрея, Dimension Data) – 0.42. 3. Солер (Испания, Movistar) – 0.56… 9. МАМЫКИН (Katusha-Alpecin) – 2.18.

Общий зачет после четырех этапов. 1. Фрум (Великобритания, Sky) – 13:37.41. 2. Де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,02. 3. Роч (Ирландия, BMC) – 0,02. 4. Ван Гардерен (США, BMC) – 0,02… 14. ЗАКАРИН (Katusha-Alpecin) – 1.29.