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Лэнс Армстронг: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"

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Известный американский велогонщик Лэнс Армстронг опроверг слухи о том, что он умер. Ранее такие новости стали публиковать некоторые английские СМИ. Спортсмен, признавшийся в употреблении допинга и вызвавший тем самым волну критики, ответил на слухи записью в Инстаграме.

Армстронг опубликовал фото с новостью о своей смерти, подписав ее знаменитой цитатой Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".

 

"The rumors of my death are greatly exaggerated." - Mark Twain

Публикация от Lance Armstrong (@lancearmstrong) Май 12 2017 в 9:07 PDT

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Человек, несмотря на то как его обос... собственная страна, очень уважаю! На всю жизнь помню гонку, где он свалившись, бежал с лисапетом и умудрился выиграть. Если честно (моё мнение) ездить по 150-200 км в горах просто невозможно без стимуляторов! Спорт, как любительский, закончился где-то в 50-60 - х. Дальше в ход пошла химия и родилась она не в Восточной Германии. А в США! Штази смогли вывезти рецепты в ГДР и развить их дальше.

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