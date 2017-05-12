Лэнс Армстронг: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"

Известный американский велогонщик Лэнс Армстронг опроверг слухи о том, что он умер. Ранее такие новости стали публиковать некоторые английские СМИ. Спортсмен, признавшийся в употреблении допинга и вызвавший тем самым волну критики, ответил на слухи записью в Инстаграме.

Армстронг опубликовал фото с новостью о своей смерти, подписав ее знаменитой цитатой Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".