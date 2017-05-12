Лэнс Армстронг: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"

Известный американский велогонщик Лэнс Армстронг опроверг слухи о том, что он умер. Ранее такие новости стали публиковать некоторые английские СМИ. Спортсмен, признавшийся в употреблении допинга и вызвавший тем самым волну критики, ответил на слухи записью в Инстаграме.
Армстронг опубликовал фото с новостью о своей смерти, подписав ее знаменитой цитатой Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".
marksan
Человек, несмотря на то как его обос... собственная страна, очень уважаю! На всю жизнь помню гонку, где он свалившись, бежал с лисапетом и умудрился выиграть. Если честно (моё мнение) ездить по 150-200 км в горах просто невозможно без стимуляторов! Спорт, как любительский, закончился где-то в 50-60 - х. Дальше в ход пошла химия и родилась она не в Восточной Германии. А в США! Штази смогли вывезти рецепты в ГДР и развить их дальше.
21:11