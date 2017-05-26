Ланда выиграл 19-й этап "Джиро-д'Италия-2017, Кинтана вышел в лидеры общего зачета

Испанец Микель Ланда выиграл 19-й этап престижной веломногодневки "Джиро-д’Италия"-2017. Дистанцию в 191 км гонщик команды Sky преодолел за 4 часа 53 минуты. Вторым финишировал португалец Руй Кошта из UAE Team. Лучшим из россиян стал Евгений Шалунов из команды "Газпром-Русвело", который закончил этап шестым.

В общем зачете произошла смена лидера. Голландец Том Дюмулен откатился на второе место и проигрывает 38 секунд колумбийцу Наиро Кинтане из команды Movistar. Россиянин Ильнур Закарин из "Катюши" держится на пятом месте, проигрывая лидеру чуть менее полутора минут.