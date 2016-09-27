15:40 | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

Лагутин будет выступать за "Газпром-Русвело"

0
0
0

Российский велогонщик Сергей Лагутин будет выступать за команду "Газпром-Русвело" со следующего сезона, информирует официальный сайт команды. Контракт гонщика рассчитан на два сезона.

– "Газпром-Русвело" – это единственная команда, в которой чувствуется настоящий командный дух, и ребята очень сплоченные. Надеюсь, получу шанс проявить себя и на классиках в начале сезона, и на многодневных гонках. Буду делиться опытом, помогать партнерам по команде и искать возможности для персональной победы, – отметил Лагутин.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ