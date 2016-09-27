Лагутин будет выступать за "Газпром-Русвело"

Российский велогонщик Сергей Лагутин будет выступать за команду "Газпром-Русвело" со следующего сезона, информирует официальный сайт команды. Контракт гонщика рассчитан на два сезона.

– "Газпром-Русвело" – это единственная команда, в которой чувствуется настоящий командный дух, и ребята очень сплоченные. Надеюсь, получу шанс проявить себя и на классиках в начале сезона, и на многодневных гонках. Буду делиться опытом, помогать партнерам по команде и искать возможности для персональной победы, – отметил Лагутин.