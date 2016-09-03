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Кузнецов, Халлер, Меркев продолжат выступать за "Катюшу"

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Россиянин Вячеслав Кузнецов, австриец Марко Халлер, датчанин Михаэль Меркев продолжат выступать за "Катюшу" в 2017 году, информирует официальный сайт российской команды.

- Мы ни секунды не сомневались, предлагая продлить контракты этим трем гонщикам. Каждый, кто следит за велоспортом и нашей командой, знает, как важны эти три гонщика для KATUSHA. Вячеслав Кузнецов приятно удивил нас в этом году. Марко Халлер – один из фундаментов нашей спринтерской группы. Михаэль Меркев прекрасно проявил себя в этом сезоне, добавив силы и мобильности нашему спринтерскому поезду. Мы очень рады, что Марко, Слава и Михаэль продолжат выступать в команде, - цитирует генерального менеджера Вячеслава Екимова пресс-служба команды.

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