Крис Фрум: "Я всегда знал, что ничего плохого не сделал"

Гонщик команды Sky Крис Фрум выразил радость по поводу прекращения расследования по делу об аномальном допинг-тесте, сданным британцем во время "Вуэльты Испании"-2017. UCI объявил, что нет оснований подозревать Фрума в применении запрещенных веществ, и допустил его к участию в "Тур де Франс"-2018.

– Я благодарен за это решение и с радостью оставляю все позади, – написал в своем Твиттере Фрум. – Прошло девять месяцев. Спасибо всем, кто поддерживал в меня и верил. Я рад, что UCI закрыл дело. Это решение важно для меня и для команды. Важно для всего велоспорта. Я не сомневался в исходе, потому что всегда знал, что ничего плохого не сделал.