Крис Фрум: "Я не сделал ничего плохого и намерен это доказать"

Гонщик команды Sky Крис Фрум отметил, что не принимает никаких обвинений в нарушении антидопинговых правил. Ранее стало известно, что британец сдал положительную допинг-пробу, но не был дисквалифицирован, поскольку команда Sky сослалась на острый приступ астмы спортсмена.

– Сейчас вокруг много дезинформации, – цитирует AFP Фрума. – Многие люди не понимают всех процессов. Очевидно, что это была конфиденциальная информация. Сейчас это обнародовано. Многие спортсмены оказывались в подобном положении. Я хочу справедливого разбирательства. Верю, что когда факты будут представлены, люди все увидят с моей точки зрения. Я знаю, что не сделал ничего плохого, и намерен это доказать.