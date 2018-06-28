Крис Фрум: "Я не сделал ничего плохого и могу участвовать в "Тур де Франс"

Британец Крис Фрум намерен участвовать в "Тур де Франс"-2018, несмотря на допинговый скандал. Гонщика Sky не раз обвиняли в применении запрещенных веществ, а в прошлом году после победы в "Вуэльте" он сдал допинг-тест с аномальными результатами на сальбутамол, однако отстранен не был. Тем не менее организаторы "Тур де Франс" опасаются, что участие Фрума негативно скажется на имидже веломногодневки, а бывший гонщик Бернар Ино вовсе призвал пелотон бойкотировать Фрума, которого и без того во Франции не очень любят.

– Я не сделал ничего плохого имею право участвовать в гонке, – цитирует Sky Sports Фрума. – Уже много лет есть группа недоброжелателей, которая всегда недовольна мной и не хочет меня видеть в гонках. Мы всегда сталкивались с невзгодами и преодолевали их. Надеюсь, это не помешает гонке.