Крис Фрум: "Все думали, будто я на самом деле принимал допинг"

Британский гонщик Крис Фрум признался, что пережил кошмарные девять месяцев, пока велось расследование UCI по поводу аномальных показателей в допинг-пробе спортсмена, взятой на "Вуэльте Испании"-2017. Напомним, UCI объявил, что закрывает дело, поскольку нет доказательств нарушения антидопинговых правил Фрумом.

– Тогда это звучало как худший из кошмаров, – цитирует The Times Фрума. – Я никогда не думал, что получу такой телефонный звонок, когда мне позвонил адвокат и сказал об открытии дела. Ты делаешь все правильно, а потом попадаешь в такой кошмар. У меня закружилась голова. Затем я встал и сразу отправился в Интернет, чтобы узнать что-нибудь о сальбутамоле и допустимых его пределах в организме.

Самое неприятное – видеть, как другие заблуждаются. Потому что все думали, будто это правда, что я принимал допинг. Все говорили, что мой показатель в два раза выше предела, а на самом деле – на 20 процентов. Потом говорили о каком-то соглашении с UCI, чего никогда не было. Мне пришлось сражаться, чтобы очистить свое имя. Многие спортсмены очищали свое имя без такой огласки.