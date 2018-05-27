Крис Фрум впервые в карьере выиграл "Джиро д'Италия"

Состоялся последний 21-й этап "Джиро д'Италия". Победу одержал Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe), вторым стал Элиа Вивиани (Quick-Step Floors), третьим - Жан-Пьер Друкер (BMC Racing Team). По традиции этап имел формальный характер, все гонщики финишировали с одинаковым временем.

Победителем многодневки стал Крис Фрум из Team Sky. Ранее четырехкратный победитель "Тур де Франс" лишь дважды выступал на итальянском этапе Гранд тура - в 2009 году он стал 34-м, год спустя - дисквалифицирован.

Второе место занял Том Дюмолен (Team Sunweb), третье - Мигель Анхель Лопес Морено ("Астана").

Большую часть "Джиро д'Италия" лидировал Симон Филип Йейтс, но на 19-м этапе он проиграл целых 38 минут 51 секунду и упустил победу.