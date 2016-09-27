Крис Фрум: "Нужно решить проблему терапевтических исключений"

Трехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум отметил, что Международный союз велосипедистов (UCI) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должны срочно заняться проблемой терапевтических исключений.

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. Фрум оказался среди большого количества известных спортсменов, которые принимали запрещенный препараты по терапевтическим исключениям. Фрум признался, что дважды за свою карьеру запрашивал терапевтическое исключение.

– Я серьезно отношусь к своему месту в спорте, – цитирует Фрума cyclingnews.com. – Я знаю, что должен не только соблюдать правила, но и подавать хороший моральный и этический пример. Очевидно, что системой TUE можно злоупотреблять, поэтому UCI и ВАДА должны заняться этой проблемой немедленно.

В этом смысле я никогда не использовал подход "победить любой ценой". И не собираюсь заходить за границы правил или расширять их.