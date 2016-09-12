Контадор получил звание самого агрессивного гонщика "Вуэльта"

Лидер​ российской команды "Тинькофф" Альберто Контадор получил звание самого агрессивного гонщика супермногодневки "Вуэльта", которая завершилась в Мадриде 11 сентября, информирует пресс-служба команды.

Заключительный 21-й этап "Вуэльты" не внес изменений в генеральную классификацию и по традиции завершился массовым спринтом, победу в котором одержал датчанин Магнус Корт Нильсен. Гонщик команды "Тинькофф" Даниэле Беннати занял второе место. Победителем в генеральной классификации гонки стал колумбиец Найро Кинтана (Movistar).

В мировом рейтинге российская команда сохранила за собой вторую строчку. Гонщик российской команды Петер Саган возглавляет индивидуальный рейтинг.