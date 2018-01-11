Контадор будет работать на телевидении

Двукратный победитель "Джиро д’Италия" и "Тур де Франс", трехкратный победитель "Вуэльты Испании" Альберто Контадор продолжит карьеру на телевидении. Как сообщает L’Equipe, завершивший карьеру в прошлом году легендарный гонщик подписал контракт с телеканалом Eurosport Spain. Пока не решено, на каких именно гонках будет работать Контадор.

– Это предложение меня привлекло, – отметил Контадор. – Это поможет мне сохранить страсть к моему спорту, я смогу оставаться в контакте с миром велоспорта, со своими друзьями, бывшими коллегами. Надеюсь, что зрителям будет интересен мой опыт и знания.