14:48 | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

Контадор будет работать на телевидении

2

Двукратный победитель "Джиро д’Италия" и "Тур де Франс", трехкратный победитель "Вуэльты Испании" Альберто Контадор продолжит карьеру на телевидении. Как сообщает L’Equipe, завершивший карьеру в прошлом году легендарный гонщик подписал контракт с телеканалом Eurosport Spain. Пока не решено, на каких именно гонках будет работать Контадор.

– Это предложение меня привлекло, – отметил Контадор. – Это поможет мне сохранить страсть к моему спорту, я смогу оставаться в контакте с миром велоспорта, со своими друзьями, бывшими коллегами. Надеюсь, что зрителям будет интересен мой опыт и знания.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

makszhernov

это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104

15:36

shpasic

котлетный допингер, бгг))

14:55