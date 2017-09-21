Командная гонка не будет проводиться на ЧМ с 2020 года

Мужская и женская командные гонки с раздельным стартом не будут проводиться на чемпионатах мира с 2020 года, информирует cyclingnews.com. Этот вид программы был добавлен в 2012 году, однако в последнее время число команд, принимавших а нем участие, снизилось.

- Эти соревнования пройдут в Инсбруке в 2018 году и в Йоркшире в 2019-м. Но с 2020 года по просьбе команд командная гонка на чемпионатах мира проводиться не будет, - отметил президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен.