Команда "Газпром-Русвело" определилась с составом на "Джиро д'Италия"

Команда "Газпром-Русвело" назвала состав на "Джиро д'Италия"-2017. В состав команды вошли Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Лагутин, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Евгений Шалунов, Иван Ровный, Алексей Цатевич, Дмитрий Козончук.
- Лидерами будут Александр Фолифоров, Сергей Фирсанов и Иван Савицкий. Фолифоров и Фирсанов будут проявлять себя в горах и постараются выиграть этап, - цитирует "Р-Спорт" генменеджера команды Рената Хамидулина. - Также рассчитываем в этом году попробовать с Фолифоровым подняться как можно выше в общем зачете.
"Джиро д'Италия" стартует 5 мая.
Line-up for the main race of our season #Giro100🇮🇹. Let's go, guys!🔥🚴. Состав команды на юбилейную "Джиро д'Италия"! pic.twitter.com/eCa7QF6lrV– Gazprom-RusVelo (@RusveloTeam) 1 мая 2017 г.