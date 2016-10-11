"Катюша" в новом сезоне будет зарегистрирована как швейцарская

"Катюша" на официальном сайте объявила о том, что немецкая компания "Alpecin" станет титульным партнером команды в новом сезоне, поэтому она станет носить название "Катюша-Alpecin". Кроме того, российская команда будет зарегистрирована под швейцарским флагом.

- "Катюша" теперь настоящая международная команда, поэтому было логично изменить гражданство на нейтральное швейцарское, - отметил член правления "Катюши" Алексис Шоеб. - Кроме того, все офисы "Катюши" всегда были расположены в Швейцарии в течение последних восьми лет. Наш переезд в Швейцарию особенно важен символически.

В составе "Катюши-Alpecin" выступают российские гонщики Ильнур Закарин, Максим Бельков, Павел Кочетков, Матвей Мамыкин и Вячеслав Кузнецов.