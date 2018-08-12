Итальянец Трентин выиграл групповую велогонку на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по велоспорту (шоссе) в групповой гонке у мужчин победил итальянец Маттео Трентин. В тройку лучших также попали голландец Матье ван дер Пель и бельгиец Воут ван Эрт, которые показали аналогичное время.

Российские спортсмены Александр Порсев, Дмитрий Страхов, Вячеслав Кузнецов, Артем Овечкин и Виктор Манаков участвовали в гонке, но не сумели добраться до финиша. Соревнования проходили в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Велоспорт

Шоссе

Глазго (Великобритания)

Мужчины

Групповая гонка

230,4 км

1. Маттео Трентин (Италия) 5.50.02

2. Матье ван дер Пель (Голландия) 5.50.02

3. Воут ван Эрт (Бельгия) 5.50.02