Итальянец Конти дисквалифицирован до 2020 года за допинг

Итальянский гонщик команды Wilier Trestina-Southeast Самуэле Конти дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Положительной оказалась проба, взятая у 25-летнего спортсмена 13 августа. Он дисквалифицирован на три года и семь месяцев. Генеральный менеджер команды Анджело Читракка выразил разочарование по поводу случившегося.

– Мы в начале сезона со всеми гонщиками провели работу, все разъяснили, – цитирует Cycling News Читракку. – К сожалению, действия одного идиота ставят под угрозу работу всей команды. Я говорил с ним. Он утверждает, что съел витамины. Но это чушь. Думаю, это просто оправдание глупца, который считал, что умнее всех. Команда к этому не имеет отношения. Мы готовы подать на него в суд.