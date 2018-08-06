Источник: призер Олимпиады россиянка Забелинская намерена выступать за Узбекистан

Призер Олимпийских игр в шоссейных велогонках Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство, утверждает "Р-Спорт". По данным источника, она будет выступать за Узбекистан и уже получила соответствующий паспорт. Это произошло еще 5 июля.

Спортсменка готовится к тому, чтобы сменить лицензию на узбекистанскую и ждет соответствующих документов от Международного союза велосипедистов (UCI).

На Играх-2012 в Лондоне Ольга Забелинская завоевала две бронзовые медали (групповая и индивидуальная гонки), на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро она остановилась в шаге от победы в индивидуальной гонке.