14:48 | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

Источник: призер Олимпиады россиянка Забелинская намерена выступать за Узбекистан

Ольга ЗАБЕЛИНСКАЯ. Фото Алексей ИВАНОВ
Ольга ЗАБЕЛИНСКАЯ. Фото Алексей ИВАНОВ

Призер Олимпийских игр в шоссейных велогонках Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство, утверждает "Р-Спорт". По данным источника, она будет выступать за Узбекистан и уже получила соответствующий паспорт. Это произошло еще 5 июля.

Спортсменка готовится к тому, чтобы сменить лицензию на узбекистанскую и ждет соответствующих документов от Международного союза велосипедистов (UCI).

На Играх-2012 в Лондоне Ольга Забелинская завоевала две бронзовые медали (групповая и индивидуальная гонки), на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро она остановилась в шаге от победы в индивидуальной гонке.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cycling/20180806/1140141180.html

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