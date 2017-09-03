Ильнур Закарин: "Я выбрал правильное время для атаки"

Российский велогонщик "Катюши" Ильнур Закарин отметил, что выбрал правильную тактику на 15-й этап "Вуэльты". Закарин пришел к финишу вторым, поднявшись в генеральной классификации на третье место.

- Я счастлив и хорошо себя чувствую, но устал, - цитирует официальный сайт команды Закарина. - Поздняя атака была правильным решением. Не было смысла атаковать Фрума на Альто де Хацалланас, поскольку впереди был длинный и ветреный этап. Выбор времени атаки был идеальным. Я знал, что подъем может быть очень опасным.

Сейчас я иду третьим в общем зачете. Постараюсь сохранить эту позицию до конца "Вуэльты". На третьей неделе я себя обычно чувствую лучше. Она может многое изменить, но я буду счастлив, если останусь в тройке после "разделки".