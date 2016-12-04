Ильнур Закарин: "Сезон для меня в 2016 году прошел на 60 процентов"

Российский велогонщик Ильнур Закарин признался, что задачи 2016 года нельзя считать выполненными. Спортсмен из команды "Катюша-Альпецин" не смог выступить на Олимпиаде в Рио из-за допингового скандала – он был допущен к участию в соревнованиях, когда уже не мог успеть прилететь в Бразилию.

– У меня в этом году было две цели – попасть в топ-5 на "Джиро" и хорошо проехать Олимпиаду. Ни того, ни другого не сделал, – цитирует "Р-Спорт" Закарина. – С другой стороны, в подготовке к ним выбрал пару гонок, и сезон для меня из 100 процентов прошел процентов на 60. Как бы там ни было, я получил большой опыт на "Джиро", и победа на этапе "Тур де Франс" – это тоже немаловажно.

– Когда увидели падение Винченцо Нибали, не было в голове "ну хоть этого я избежал"?

– Нет, такого не было абсолютно. Всегда кто-то падает. Мне было жаль, что я не еду эту гонку, когда смотрел Олимпиаду. Видел, что наши ребята хорошо ехали – и Паша Кочетков, и Сергей Чернецкий – он упал в конце, а так ехал с лидерами. Они достойно выступили.