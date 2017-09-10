Ильнур Закарин: "Поверил в свое третье место, когда увидел фамилию на экране"

Российский велогонщик "Катюши" Ильнур Закарин, занявший третье место в общем зачете "Вуэльты", отметил, что за четыре километра до завершения горного этапа на Англиру на попадание в тройку лучших по итогам гонки претендовали несколько гонщиков. Спортсмен признался, что не поверил в свое попадание на подиум даже после объявления диктора.

- Все решалось на последних четырех километрах, - цитирует "Р-Спорт" Закарина. - Было очень много атак и много раскладов на то, кто попадет в топ-3. Там мог оказаться и Альберто Контадор, и Вилко Келдерман. Я делал все что мог. Когда приехал на финиш, слышал, как объявляют про мое место в топ-3, но честно сказать, не осознал, не поверил. Поверил через какое-то время, только когда увидел (фамилию. - Прим. "СЭ") на экране в таблице. Вот тогда уже и убедился, что попал в топ-3.