Ильнур Закарин: "Хочется проехать "Тур де Франс"-2018. Маршрут тяжелый"

Гонщик команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин отметил сложность маршрута "Тур де Франс"-2018, который был представлен организаторами веломногодневки. В следующем году гонка будет содержать несколько серьезных восхождений.

– Я посмотрел маршрут, презентацию, и мне уже стало тяжело, – цитирует "Р-Спорт" Закарина. – Ну а если серьезно, маршрут понравился, все круто, хотелось бы проехать этот "Тур", посмотрим. Маршрут тяжелый: много подъемов, спусков. Будет и командная гонка – для нас это плюс, наверное, потому что сейчас в команде много "раздельщиков". Короткий этап будет, я думаю, одним из зрелищных, плюс еще в маршруте брусчатка. "Разделка" за день до конца – хорошо, что не последним этапом, да еще и горочка там вроде будет. На Альп д'Юэз я уже ездил, но не до конца поднимался, потому что в тот момент сократили маршрут из-за ветра. Вообще, много будет знаменитых вершин, Турмале опять же.