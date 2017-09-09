Ильнур Закарин: "Чувствую себя счастливым уже сейчас"

Российский велогонщик "Катюши" Ильнур Закарин остался доволен выступлением на "Вуэльте Испании". В субботу он занял четвертое место на 20-м этапе и де-факто стал третьим в генеральной классификации.

- Я в принципе не нервничал, но знал, что и Альберто Контадор может меня обойти, и Вилко Келдерман тоже. Последние 4 километра я ехал так, как никогда в жизни, наверное, не ехал. Было очень непросто, но я чувствую себя счастливым прямо сейчас, не откладывая до Мадрида, - приводит слоа Закарина "Р-Спорт". - Я хочу сказать спасибо команде, ребята делали все, чтобы на подъезде к ключевым отрезкам я был впереди. Отработали и Марко Халлер, и Максим Бельков, и Михаэл Меркев на 200 процентов.