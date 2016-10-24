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Хоаким Родригес и братья Нибали будут выступать за команду Bahrain-Merida

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Новая команда Bahrain-Merida, которая дебютирует в Мировом туре в следующем сезоне, продолжает усиливаться известными гонщиками. Как сообщает официальный сайт команды, она подписала контракт с младшим братом победителя "Тур де Франс"-2014 Винченцо Нибали Антонио. Сам Винченцо также перешел в Bahrain-Merida.

Отметим, что в Bahrain-Merida перебрался и лидер "Катюши" Хоаким Родригес, который ранее заявлял о намерении завершить карьеру в 2016 году. Команда из Бахрейна отговорила 37-летнего испанца от этого решения.

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