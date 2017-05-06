Грайпель выиграл второй этап "Джиро д'Италия"-2017, Брутт - 65-й

Немецкий велогонщик Lotto Soudal Андре Грайпель одержал победу на втором этапе "Джиро д'Италия"-2017. Он за 6 часов 5 минут 18 секунд преодолел дистанцию в 221 километр. Вторым стал итальянец Роберто Феррари (Team UAE Emirates), а замкнул тройку бельгиец Яспер Стейвен (Trek-Segafredo). Лучшим из россиян стал Павел Брутт из "Газпром-Русвело", ставший 65-м.

В общем зачете лидирует Грайпель, следом идет австриец Лукас Пестлбергер (Bora–Hansgrohe), а тройку замыкает австралиец Калеб Эван (Orica–Scott). Лучшим из россиян является Брутт, занимающий шестое место.