Герой "Тур де Франс"-2018 Крэддок продаст велосипед на аукционе

Американский гонщик Лоусон Крэддок выставит на аукцион свой велосипед, на котором он выступал во время "Тур де Франс"-2018, сообщает AFP. Крэддок стал известен во время этой веломногодневки, когда сломал лопатку на первом же этапе, однако продолжил выступления.

После этого он на волне популярности объявил о сборе средств для реконструкции его родного велодрома в Хьюстоне. На эти цели было собрано 195 тысяч долларов. Теперь он выставит на аукцион свой велосипед, чтобы собрать средства на ремонт другого велодрома в США.