Герайнт Томас покинет "Джиро д'Италия" из-за травмы после инцидента с мотоциклом

Один из лидеров команды Sky Герайнт Томас вынужден покинуть "Джиро д'Италия" из-за травмы, полученной после столкновения с полицейским мотоциклом на девятом этапе гонки. Британец повредил плечо.

– Я бы с радостью продолжил, но это была бы ежедневная попытка выжить, а не гонка, – приводит официальный сайт команды Sky слова Томаса. – После завала у меня возникли проблемы с плечом. С этим еще можно было справляться, но вот состояние колена ухудшалось с каждым днем. Сейчас я обращу свое внимание на "Тур де Франс". Хочу приехать туда в такой же хорошей форме, какая была на старте "Джиро".