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"Газпром-Русвело" не выступит на чемпионате мира в Дохе

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Генеральный менеджер "Газпром-Русвело" Ренат Хамидулин сообщил, что команда не выступит в командной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира в Дохе. Данное решение было принято сразу по ряду причин.

– Мы, к сожалению, вынуждены отказаться от участия в командной гонке, – цитирует "Р-Спорт" Хамидулина. – На это есть целый ряд причин. Нам бы хотелось подготовиться и достойно выступить на чемпионате мира, но получается, что при нынешнем насыщенном гоночном календаре, плюс обязательствах гонщиков перед сборной на чемпионате Европы и мира это будет сложно сделать, а просто так ехать и не показать достойного результата, особого смысла мы не видим.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cycling/20160905/1064504447.html

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