"Газпром-Русвело" не выступит на чемпионате мира в Дохе

Генеральный менеджер "Газпром-Русвело" Ренат Хамидулин сообщил, что команда не выступит в командной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира в Дохе. Данное решение было принято сразу по ряду причин.

– Мы, к сожалению, вынуждены отказаться от участия в командной гонке, – цитирует "Р-Спорт" Хамидулина. – На это есть целый ряд причин. Нам бы хотелось подготовиться и достойно выступить на чемпионате мира, но получается, что при нынешнем насыщенном гоночном календаре, плюс обязательствах гонщиков перед сборной на чемпионате Европы и мира это будет сложно сделать, а просто так ехать и не показать достойного результата, особого смысла мы не видим.