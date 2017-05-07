Гавирия выиграл третий этап "Джиро", Кузнецов - 12-й

Колумбиец Фернандо Гавирия из "Квик-Степ" выиграл третий этап "Джиро д'Италия", который проходил между городами Тортоли и Кальяри. Велогонщик проехал 148 километров за 3 часа 26 минут и 33 секунды. Вторым с тем же временем стал немец Рюдигер Зелиг, третьим - итальянец Джакомо Ниццоло. Лучшим из российских гонщиков стал Вячеслав Кузнецов из "Катюши-Альпецин", который отстал на 3 секунды и занял 12-е место.

В общем зачете лидирует Гавирия, опережая на 9 секунд Андре Грайпеля из "Лотто". На третьем месте - Лукас Пестлбергер с отставанием в 13 секунд. Лучший из россиян - Ильнур Закарин из "Катюши-Альпецин" - занимает 43 место.