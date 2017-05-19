Гавирия выиграл 13-й этап "Джиро-д'Италия"-2017, Кузнецов стал десятым

Колумбиец Фернандо Гавирия (Quick-Step) выиграл 13-й этап престижной веломногодневки "Джиро-д’Италия"-2017. Для него эта победа на участке 167 км стала четвертой в нынешней гонке. Вторым стал ирландец Сэм Беннетт, а замкнул тройку Яспер Стуйвен из Бельгии. Российский гонщик "Катюши" Вячеслав Кузнецов стал десятым.

В общем зачете после 13 этапов лидирует Том Дюмулин (Sunweb) из Голландии. Он более чем на две минуты опережает колумбийца Наиро Кинтану. Лучшим из россиян остается Ильнур Закарин, замыкающий десятку с четырехминутным отставанием.