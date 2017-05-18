Гавириа выиграл 12-й этап "Джиро д'Италия", Кузнецов и Цатевич - 12-й и 13-й

Колумбиец Фернандо Гавириа на Quick-Step Floors выиграл 12-й этап "Джиро д'Италия". Лучшими из россяин стали Вячеслав Кузнецов на "Катюше" и Алексей Цатевич на "Газпром-Русвело".

В генеральной классификации лидирует голландец Том Дюмулен на Sunweb, а лучшим из россиян остается Ильнур Закарин на Катюше - десятое место. На сегодняшнем этапе он показал 43-й результат.