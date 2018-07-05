Фрума освистали на презентации "Тур де Франс"-2018. Видео

Британский гонщик Крис Фрум был освистан на презентации "Тур де Франс"-2018. Спортсмен ранее сдал аномальную допинг-пробу во время "Вуэльты Испании"-2017 – в ней содержался сальбутамол в концентрации, которая почти в два раза была выше допустимой.
Однако Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о закрытии дела в отношении гонщика Sky. Как отмечается, двукратное превышение допустимого предела по сальбутамолу не обязательно является следствием приема Фрумом запрещенных веществ.
Таким образом, все подозрения с Фрума сняты, и он может принять участие в "Тур де Франс"-2018, хотя ранее организаторы этой веломногодневки хотели исключить британца из числа участников из-за угрозы имиджу гонки.
Напомним, что Фрума постоянно освистывали болельщики и на "Тур де Франс"-2017.
Its gonna be a hell of three weeks for Froome pic.twitter.com/O2YyMgMFdD #TDF2018– Tour de France 2018 (@LeTour_18) 5 июля 2018 г.
🚨 Pitos y abucheos a Froome en la presentación del Tour de Francia– COPEdaleando (@Copedaleando) 5 июля 2018 г.
(📽 @sdesloovere) #TdF2018
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