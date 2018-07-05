Фрума освистали на презентации "Тур де Франс"-2018. Видео

Британский гонщик Крис Фрум был освистан на презентации "Тур де Франс"-2018. Спортсмен ранее сдал аномальную допинг-пробу во время "Вуэльты Испании"-2017 – в ней содержался сальбутамол в концентрации, которая почти в два раза была выше допустимой.

Однако Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о закрытии дела в отношении гонщика Sky. Как отмечается, двукратное превышение допустимого предела по сальбутамолу не обязательно является следствием приема Фрумом запрещенных веществ.

Таким образом, все подозрения с Фрума сняты, и он может принять участие в "Тур де Франс"-2018, хотя ранее организаторы этой веломногодневки хотели исключить британца из числа участников из-за угрозы имиджу гонки.

Напомним, что Фрума постоянно освистывали болельщики и на "Тур де Франс"-2017.