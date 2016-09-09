Фрум выиграл 19-й этап "Вуэльты Испании"

Британец Крис Фрум из команды Sky стал победителем 19-го этапа престижной веломногодневки "Вуэльта Испании". Он быстрее других преодолел дистанцию в 37 км в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Отметим, что победа Фрума вкупе с 11-м местом лидера общего зачета Наиро Кинтаны возродила интригу в борьбе за лидерство в генеральной классификации. Фрум отыграл более двух минут и за два этапа до финиша веломногодневки отстает от Кинтаны всего на 81 секунду. Замыкает тройку в общем зачете представитель российской команды "Тинькофф" Альберто Контадор, ставший восьмым на 19-м этапе.