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Фрум возглавил зачет "Джиро д'Италия" , Йейтс проиграл 38 минут


Британский велогонщик Крис Фрум (Team Sky) выиграл 19-й этап "Джиро д'Италия". Вторым стал венесуэлец Рикард Карапас (Movistar Team), третьим - Тибо Пинот (Groupama-FDJ). 

Победа на этапе позволила Фруму выйти в лидеры генеральной классификации. Ранее четырехкратный победитель "Тур де Франс" лишь дважды выступал на итальянском этапе Гранд тура - в 2009 году он стал 34-м, год спустя - дисквалифицирован. 

Лидировавший большую часть многодневки Симон Филип Йейтс на 19-м этапе проиграл целых 38 минут 51 секунду.

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