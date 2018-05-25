Фрум возглавил зачет "Джиро д'Италия" , Йейтс проиграл 38 минут

Британский велогонщик Крис Фрум (Team Sky) выиграл 19-й этап "Джиро д'Италия". Вторым стал венесуэлец Рикард Карапас (Movistar Team), третьим - Тибо Пинот (Groupama-FDJ).

Победа на этапе позволила Фруму выйти в лидеры генеральной классификации. Ранее четырехкратный победитель "Тур де Франс" лишь дважды выступал на итальянском этапе Гранд тура - в 2009 году он стал 34-м, год спустя - дисквалифицирован.

Лидировавший большую часть многодневки Симон Филип Йейтс на 19-м этапе проиграл целых 38 минут 51 секунду.